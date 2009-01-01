  1. Главная
Муравьева Анна Владимировна
7.4
5

Муравьева Анна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2006-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Отбеливание зубов с применением, 2009 г.
  • Повышение квалификации «Сертификат специалиста», 2009 г.
  • Повышение квалификации «Сертификат специалиста», 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Dentium
ул. Строительная 2-я, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
5 отзывов

