Муравьева Анна Владимировна
7.4
5
Муравьева Анна Владимировна
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2006-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
Отбеливание зубов с применением, 2009 г.
Повышение квалификации «Сертификат специалиста», 2009 г.
Повышение квалификации «Сертификат специалиста», 2017 г.
Адреса и стоимость приёма
Dentium
ул. Строительная 2-я, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
5 отзывов
