  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Муравьева Анастасия Алексеевна
Муравьева Анастасия Алексеевна
6.0
0

Муравьева Анастасия Алексеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Диплом 112506 5023589 ГБОУ ВПО «ТГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Владивосток, по специальности "Стоматология" ,квалификация «Врач» 17 июля 2015 г.
  • Диплом об окончании ординатуры 102518 014427 ГБОУ ВПО «ТГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Владивосток квалификация "Врач-ортодонт"11 июля 2018 г.
  • Сертификат специалиста номер реестровой записи 2022.2463217 ФГБОУДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Владивосток Специальность «Ортодонтия» 25 июля 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
1000 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи