Муравьева Анастасия Алексеевна

Диплом 112506 5023589 ГБОУ ВПО «ТГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Владивосток, по специальности "Стоматология" ,квалификация «Врач» 17 июля 2015 г.
Диплом об окончании ординатуры 102518 014427 ГБОУ ВПО «ТГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Владивосток квалификация "Врач-ортодонт"11 июля 2018 г.
Сертификат специалиста номер реестровой записи 2022.2463217 ФГБОУДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Владивосток Специальность «Ортодонтия» 25 июля 2023 г.
Загрузка комментариев...