  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Муранова Оксана Юрьевна
Муранова Оксана Юрьевна
6.6
2

Муранова Оксана Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 1994 г. окончания
  • Интернатура по онкологии, Приморский Краевой онкологический диспансер, 1993 - 1994 гг.
  • Кандидатская диссертационная работа «Эпидемиология рака молочной железы в Приморском крае», 2010 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-онколог, Приморский Краевой онкологический диспансер, 1994 - 1999 гг.
  • Врач УЗД, Приморский Краевой онкологический диспансер, с 1999 г. по настоящее время
  • Врач УЗД, ООО «ПримаМед», с 2009 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи