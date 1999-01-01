Муранова Оксана Юрьевна
Стаж 21 год / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Ультразвуковая диагностика всех видов опухолей, пункционная биопсия опухолевых образований под контролем УЗИ, маркировка опухолей поверхностных структур, соноэластография, УЗИ брюшной полости, малого таза, молочной железы.
пр-т 100-летия Владивостока, 103
