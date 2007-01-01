  1. Главная
Мухина Юлия Юрьевна
6.9
3

Мухина Юлия Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, факультет стоматологический, 2007 г. окончания
  • Интернатура,клиника кафедра стоматологического факультета ВГМУ, 2007 - 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, Медицинский центр "Дентлор", 2008 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дентлор
ул. Калинина, 133
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
3 отзыва

