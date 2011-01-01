Врачи

Мухина Ирина Львовна
6.3
1
Мухина Ирина Львовна
Гастроэнтеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Гастроэнтерология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-гастроэнтеролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв
