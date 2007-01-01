  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Муханова Людмила Михайловна
Муханова Людмила Михайловна
6.0
0

Муханова Людмила Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, Врач-педиатр, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2007 г.
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи