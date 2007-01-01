Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Муханова Людмила Михайловна
6.0
0
Муханова Людмила Михайловна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, Врач-педиатр, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2007 г.
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Туфанова
Эмилия Викторовна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.3
1
Записаться
Жупанская
Татьяна Владимировна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Лазовская
Ольга Владимировна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...