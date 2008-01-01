Врачи
Мовчанюк Ксения Владимировна
6.3
1
Мовчанюк Ксения Владимировна
Хирург
Стаж 12 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Детская хиpуpгия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский хиpуpг отделения Экстренной хирургии, Краевая детская клиническая больница №1
Врач-детский хиpуpг, Детская поликлиника №3
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
1 отзыв
