  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мовчанюк Ксения Владимировна
Мовчанюк Ксения Владимировна
6.3
1

Мовчанюк Ксения Владимировна

Хирург
Стаж 12 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Детская хиpуpгия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-детский хиpуpг отделения Экстренной хирургии, Краевая детская клиническая больница №1
  • Врач-детский хиpуpг, Детская поликлиника №3
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи