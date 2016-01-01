Врачи
Мовчан Евгений Игоревич
6.0
0
Мовчан Евгений Игоревич
Врач ЛФК
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Кубанский медицинский институт, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов
