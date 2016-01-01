  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мовчан Евгений Игоревич
Мовчан Евгений Игоревич
6.0
0

Мовчан Евгений Игоревич

Врач ЛФК
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Кубанский медицинский институт, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи