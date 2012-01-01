  1. Главная
Мотошина Наталья Николаевна
Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Функциональная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий отделением-врач функциональной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов

