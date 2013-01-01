  1. Главная
Моторина Галина Олеговна
6.3
1

Моторина Галина Олеговна

Терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

