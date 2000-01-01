Врачи

Москвина Наталья Витальевна
6.0
0
Москвина Наталья Витальевна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, педиатрический факультет, 1978 г. окончания
Интернатура, детская городская больница г. Уссурийск, 1978 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующая педиатрическим отделением, д/п №1, с 2000 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
