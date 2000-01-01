  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Москвина Наталья Витальевна
Москвина Наталья Витальевна
6.0
0

Москвина Наталья Витальевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, педиатрический факультет, 1978 г. окончания
  • Интернатура, детская городская больница г. Уссурийск, 1978 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующая педиатрическим отделением, д/п №1, с 2000 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи