Москвичева Юлия Алексеевна
5.7
1

Москвичева Юлия Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
1 отзыв

