Москвичёв Павел Валерьевич
6.6
2
Москвичёв Павел Валерьевич
Онколог
,
Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Специализируется на эндокринной хирургии.
Приём ведется по понедельникам.
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
ВГМУ, Хирургия, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Хирургия", 2010 г.
Онкология, ФГБОУ ВО СЗГУ им. И.И. Мечникова. г. Санкт-Петербург, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-эндокринный хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, 2002 г. - по настоящее время
Врач-эндокринный хирург, ООО "ФМВ", 2002 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Хирург
2 отзыва
