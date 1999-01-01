  1. Главная
Москвичёв Павел Валерьевич
Москвичёв Павел Валерьевич

Онколог, Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
  • ВГМУ, Хирургия, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Хирургия", 2010 г.
  • Онкология, ФГБОУ ВО СЗГУ им. И.И. Мечникова. г. Санкт-Петербург, 2016 г.
Опыт работы
  • Врач-эндокринный хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, 2002 г. - по настоящее время
  • Врач-эндокринный хирург, ООО "ФМВ", 2002 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
