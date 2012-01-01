  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Москаленко Лидия Анисимовна
Москаленко Лидия Анисимовна
6.0
0

Москаленко Лидия Анисимовна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2013 г.
  • Общее усовершенствование "Аллергология и иммунология", 2012 г.
  • Сертификационный цикл "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи