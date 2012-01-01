Врачи
Москаленко Лидия Анисимовна
6.0
0
Москаленко Лидия Анисимовна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2013 г.
Общее усовершенствование "Аллергология и иммунология", 2012 г.
Сертификационный цикл "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Педиатр
По запросу
