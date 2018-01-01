Врачи
Москалец Евгений Андреевич
Москалец Евгений Андреевич
Кардиолог
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, "Лечебное дело", 2015 г. окончания
Интернатура ТГМУ «Кардиология», 2018 г
Курсы повышения квалификации
ГБОУ ВПО ТГМУ «Кардиология», 2018 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-кардиолог, КГБУЗ ВКБ №4 Кардиологическое отделение
Врач-кардиолог, Медицинский Центр "ДиаМед"
Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
