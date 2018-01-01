  1. Главная
Москалец Евгений Андреевич
5.7
1

Москалец Евгений Андреевич

Кардиолог
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, "Лечебное дело", 2015 г. окончания
  • Интернатура ТГМУ «Кардиология», 2018 г
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ «Кардиология», 2018 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-кардиолог, КГБУЗ ВКБ №4 Кардиологическое отделение
  • Врач-кардиолог, Медицинский Центр "ДиаМед"
Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Кардиолог
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Кардиолог
