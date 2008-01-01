Врачи
Мосина Елена Жираировна
5.7
1
Мосина Елена Жираировна
Дерматовенеролог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Дерматовенерология", 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
1 отзыв
