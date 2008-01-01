  1. Главная
Мосина Елена Жираировна
Мосина Елена Жираировна

Дерматовенеролог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1 отзыв

