Морозова Наталья Викторовна
7.7
6

Морозова Наталья Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Ультразвуковая диагностика, ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
6 отзывов

