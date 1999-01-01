  1. Главная
Морозова Екатерина Владимировна
Морозова Екатерина Владимировна

Гинеколог
Стаж 24 года / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • 1999г - Владивостокский Государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
  • 2000г - Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология" на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
  • 2005г - Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология", Владивостокский государственный медицинский университет
  • 2009г - Присвоение второй квалификационной категории по специальности "Акушерство и гинекология"
  • 2010г - Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология", Владивостокский государственный медицинский университет
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
2430 р
Вторичный приём взрослых
1210 р
