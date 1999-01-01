Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Морозова Екатерина Владимировна
6.9
3
Морозова Екатерина Владимировна
Гинеколог
Стаж 24 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
1999г - Владивостокский Государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
2000г - Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология" на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
2005г - Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология", Владивостокский государственный медицинский университет
2009г - Присвоение второй квалификационной категории по специальности "Акушерство и гинекология"
2010г - Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология", Владивостокский государственный медицинский университет
2014г - Присвоение первой квалификационной категории по специальности "Акушерство и гинекология"
2015г - Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология", ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2014г - Присвоение высшей квалификационной категории по специальности "Акушерство и гинекология"
2019г - Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология" с выдачей сертификата специалиста, ФБОУ ВО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
До 2024г - Сертификат по специальности "Акушерство и гинекология" № 0125270001017
Еще 5
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
2430 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1210 р
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Виговская
Эльвира Олеговна
Гинеколог
,
Онколог
7.3
8
Записаться
Новикова
Татьяна Афанасьевна
Гинеколог
7.5
7
Записаться
Жакина
Татьяна Николаевна
Гинеколог
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...