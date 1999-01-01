Морозова Екатерина Владимировна

2005г - Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология", Владивостокский государственный медицинский университет

2009г - Присвоение второй квалификационной категории по специальности "Акушерство и гинекология"

2010г - Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология", Владивостокский государственный медицинский университет