Морозова Елена Николевна
6.0
0
Морозова Елена Николевна
Кардиолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Кардиология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
