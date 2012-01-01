Морозова Дарья Николаевна
Основные направления работы:
Диагностика и лечение гинекологических заболеваний
Кольпоскопия
Лечение бесплодия
Проведение программ ЭКО, ЭКО+ИКСИ, криоперенос эмбрионов, ВМИ
Планирование беременности
Радиоволновое лечение шейки матки
Проведение фолликулометрии, оценка состояния эндометрия в программах ВРТ.
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
