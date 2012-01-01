  1. Главная
Морозова Дарья Николаевна
6.0
0

Морозова Дарья Николаевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • 2012г. - «Лечебное дело» (Владивосток, ТГМУ)
  • 2014 г. - «Патология шейки матки с основами кольпоскопии» (Владивосток, ТГМУ)
  • 2017 г. - «Акушерство и гинекология» (Владивосток, ТГМУ)
Курсы повышения квалификации
  • 2017 г. - «Вспомогательные репродуктивные технологии» (ЭКО) (Санкт-Петербург, Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта)
  • 2021 г. - «Подготовка супружеской пары к использованию вспомогательных репродуктивных технологий» (Тольятти, Региональная академия делового образования)
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
