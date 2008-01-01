  1. Главная
Морозов Евгений Александрович
6.6
2

Морозов Евгений Александрович

Стоматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2008 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматология, ВГМУ, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс по специальности: Хирургическая стоматология, 2014 г.
  • Курс по специальности: Врач стоматолог общей практики, 2015 г.
  • Курс по специальности: Терапевтическая стоматология, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДенТас
пр-т Народный, 11В
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Адмира
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

