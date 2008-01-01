Морозов Евгений Александрович

Стоматолог-терапевт, хирург-ортопед, все виды лечения осложненных и неосложненных форм кариеса, художественные реставрации зубов композитными материалами и ортопедическими конструкциями (виниры и керамика). Все виды хирургических вмешательств – удаление всех групп зубов, зубов мудрости, удаление челюстных кист, имплантация зубов различными системами имплантов и протезирование на них.