  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Морозов Денис Сергеевич
Морозов Денис Сергеевич
6.0
0

Морозов Денис Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Окатовая, 16
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи