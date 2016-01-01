Врачи
Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)
6.0
0
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
,
Фельдшер
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Функциональная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Консультация взрослых
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
