Мороз Екатерина Андреевна
Стаж 4 года
Доктор занимается диагностикой и лечением заболеваний прямой кишки, толстой кишки, параректальной области и анального канала. В амбулаторных условиях проводит:
Видеоаноскопия
Ректороманоскопия
Ректальное введение лекарственных средств
Удаление образований анальной области
Зондовое исследование
Лазерное лечение геморроя
Адреса и стоимость приёма
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
