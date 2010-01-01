Моргун Антон Александрович
Стаж 12 лет
– амбулаторная хирургия (применение малоинвазивных хирургических методик, не требующих длительной госпитализации);
– консультативный прием в поликлинике по лечению пациентов со сложной патологией и неясным диагнозом;
– отбор пациентов, нуждающихся в специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
