Моргун Антон Александрович
6.4
2

Хирург
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Хирург
2 отзыва

