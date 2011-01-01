  1. Главная
Монькин Андрей Андреевич
9.3
11

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • Диплом К№ 82819 ГОУВПО "ВГМУ" специальность «Стоматолог» 12 июля 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс мукогингивальной хирургии, 2010 г
  • Базовый курс по имплантологии Astra Tech, 2010 г
  • Месячное обучение имплантологии в Ю. Корее г. Пусан, 2011 г
Еще 32
Участие в ассоциациях
  • Член европейской ассоциации стоматологической реабилитации (Foundation for Oral Rehabilitation)
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
ДК Дент
ул. Ильичева, 27
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматологическая клиника Доктора Неделяева
пр-т Острякова, 5Г
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
11 отзывов

