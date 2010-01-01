Врачи
Монид Людмила Викторовна
Монид Людмила Викторовна
Кардиолог
Стаж 53 года
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Кардиология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
