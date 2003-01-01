  1. Главная
Молодцова Ольга Александровна
Молодцова Ольга Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Скорая медицинская помощь", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов

