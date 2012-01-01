  1. Главная
Молчанова Любовь Николаевна
5.7
3

Молчанова Любовь Николаевна

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Урология", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
