Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Молчанкина Марина Витальевна
7.0
4
Молчанкина Марина Витальевна
Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность «Лечебное дело», 1980 г. окончания
Интернатура и ординатура по акушерству и гинекологии.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Малашенкова
Татьяна Валентиновна
Акушер-гинеколог
10
15
Записаться
Бакшаева
Антонина Дмитриевна
Акушер-гинеколог
9.6
16
Записаться
Дяткова
Алёна Вячеславовна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
10
17
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...