Мокшина Маргарита Вадимовна
6.0
0

Мокшина Маргарита Вадимовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, «Лечебное дело», 1988 г.
  • Интернатура ВМИ, «Терапия», 1989 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПП «Гастроэнтерология», 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, "Гастроэнтерология", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Терапевт
По запросу
