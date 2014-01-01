Мокшина Маргарита Вадимовна
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Диагностика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта (пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка).
Лечение органов пищеварения и других органов участвующих в пищеварении (печень, желчные пути, поджелудочная железа)
ул. Капитана Шефнера, 2А
