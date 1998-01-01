Врачи
Моисеева Светлана Анатольевна
6.0
0
Моисеева Светлана Анатольевна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, «Лечебное дело», 1995 г
Владивостокский государственный медицинский университет, «Терапия» , 1998 г
2007- Владивостокский государственный медицинский университет, «Дерматовенерология», 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Владивостокский государственный медицинский университет, «Дерматовенерология», 2007 г
Владивостокский государственный медицинский университет, направление «Косметология терапевтическая», 2008 г
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, программа «ПП Косметология», 2013 г.
Медицинский институт РУДН, по направлению «Косметология», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Активный участник семинаров и конференций в сфере эстетической медицины
Опыт работы
МУЗ Поликлиника №4, мед.сестра подросткового кабинета, 1998 г
МУЗ Поликлиника №4, переведена на должность врача прививочного кабинета, 1999 г
МУЗ Поликлиника №4 переведена на должность участкового терапевта, 1999 г
Поликлиника №12 г.Владивостока, врач-терапевт, 2001
Поликлиника №12 г.Владивостока, переведена на должность терапевта дневного стационара, 2005 г
ООО «Баунти Бьютифул», врач-косметолог, затем переведена на должность дерматовенеролога, 2007 г
ООО «АКСУ», врач дерматолог-косметолог, 2012 г.
ООО «Ангер», врач-косметолог, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Косметолог
Дерматовенеролог
