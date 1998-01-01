  1. Главная
Моисеева Светлана Анатольевна
6.0
0

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, «Лечебное дело», 1995 г
  • Владивостокский государственный медицинский университет, «Терапия» , 1998 г
  • 2007- Владивостокский государственный медицинский университет, «Дерматовенерология», 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Владивостокский государственный медицинский университет, «Дерматовенерология», 2007 г
  • Владивостокский государственный медицинский университет, направление «Косметология терапевтическая», 2008 г
  • ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, программа «ПП Косметология», 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Активный участник семинаров и конференций в сфере эстетической медицины
Опыт работы
  • МУЗ Поликлиника №4, мед.сестра подросткового кабинета, 1998 г
  • МУЗ Поликлиника №4, переведена на должность врача прививочного кабинета, 1999 г
  • МУЗ Поликлиника №4 переведена на должность участкового терапевта, 1999 г
Адреса и стоимость приёма
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
