Моисеенко Владимир Иванович
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Обладает высокими энциклопедическими и профессиональными знаниями. Имеет богатый практический опыт в проведении операций. Он внедрил в отделение инновационные методы лечения при травмах центральной и периферической нервных систем, опухолях, воспалительных и сосудистых заболеваний головного и спинного мозга. За последние несколько лет Владимир Иванович выполнил более 300 сложнейших операций. Был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2013 г.
