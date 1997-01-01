Моисеенко Владимир Иванович

Обладает высокими энциклопедическими и профессиональными знаниями. Имеет богатый практический опыт в проведении операций. Он внедрил в отделение инновационные методы лечения при травмах центральной и периферической нервных систем, опухолях, воспалительных и сосудистых заболеваний головного и спинного мозга. За последние несколько лет Владимир Иванович выполнил более 300 сложнейших операций. Был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2013 г.