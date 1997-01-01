  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Моисеенко Владимир Иванович
Моисеенко Владимир Иванович
6.3
1

Моисеенко Владимир Иванович

Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1979 г.
  • Клиническая интернатура по нейрохирургии, ВГМУ, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Диагностика и оказание неотложной помощи при травме ЦНС", Ленинградский ГИДУВ, 1984 г.
  • СЦ "Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии", ФПО ВГМИ, 1997 г.
  • СЦ "Актуальные вопросы нейрохирургии", ФПО ВГМИ, 2001 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
  • Член Всероссийской Ассоциации нейрохирургов с 1999 г.
Опыт работы
  • Медицинский брат, ГКБ СМП, 1975 - 1977 гг.
  • Врач-интерн, 1 нейрохирургическое отделение, МУЗ ГКБ, 1979 - 1980 гг.
  • Врач нейрохирург в 1 нейрохирургическом отделении, МУЗ ГКБ, 1980 - 1990 гг.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
Первичный приём детей
Нейрохирург
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи