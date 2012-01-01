Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Моисеенко Евгений Васильевич
6.3
1
Моисеенко Евгений Васильевич
Травматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1988 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2015 г.
Сертиякат "Мануальная терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Леин
Григорий Аркадьевич
Травматолог-ортопед
,
Главный врач
6.2
1
Записаться
Филонов
Игорь Валерьевич
Ортопед
,
Травматолог-ортопед
5.8
1
Записаться
Гриценко
Александр Васильевич
Травматолог-ортопед
6.0
11
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...