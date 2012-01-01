Врачи
Владивостока
Можарова Елена Евгеньевна
5.7
1
Можарова Елена Евгеньевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
1 отзыв
