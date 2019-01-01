  1. Главная
Модженок Ксения Алексеевна
5.7
1

Модженок Ксения Алексеевна

Стоматолог
Стаж 5 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Диплом 102724 4660410 ,ФГБОУ "Дальневосточный государственный медицинский университет " г. Хабаровск, специальность "Стоматология" от 28 июня 2019 г.
  • Диплом об окончании ординатуры 102507 000430 ФГБОУ "Тихоокеанский государственный медицинский университет" г. Владивосток, специальность "Стоматология детская" от 01 июля 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём детей
Стоматолог
1000 р
Стомос
ул. Некрасовская, 96
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

