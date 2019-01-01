Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Модженок Ксения Алексеевна
5.7
1
Модженок Ксения Алексеевна
Стоматолог
Стаж 5 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Диплом 102724 4660410 ,ФГБОУ "Дальневосточный государственный медицинский университет " г. Хабаровск, специальность "Стоматология" от 28 июня 2019 г.
Диплом об окончании ординатуры 102507 000430 ФГБОУ "Тихоокеанский государственный медицинский университет" г. Владивосток, специальность "Стоматология детская" от 01 июля 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём детей
Стоматолог
1000 р
Стомос
ул. Некрасовская, 96
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ябковский
Алексей Сергеевич
Стоматолог
6.6
2
Записаться
Цыганкова
Алина Владимировна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
7.4
5
Записаться
Иванова
Валерия Михайловна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...