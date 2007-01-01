Мочалов Дмитрий Владимирович
Стаж 33 года
Проводит протезирование металлокерамикой, безметалловой керамикой, протезирование на имплантах, лечение кариеса, пульпита, периодонтита, устанавливает бюгельные протезы.
Адреса и стоимость приёма
ул. Лермонтова, 64
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
