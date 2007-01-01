  1. Главная
Мочалов Дмитрий Владимирович
6.9
3

Мочалов Дмитрий Владимирович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
  • Казанский Государственный Медицинский Институт, Врач-стоматолог, 1983 - 1991 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Стоматология ортопедическая», Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2007 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Стоматология хирургическая», ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздравсоцразвития России, 2011 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья», ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздравсоцразвития России, 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Астра-Дент
ул. Лермонтова, 64
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
