Митряшов Константин Владимирович
8.6
1

Митряшов Константин Владимирович

Пластический хирург, Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Институт (ВГМУ) (Россия, Владивосток), курс обучения по специальности «Лечебное дело», присвоена специальность – врач, Сентябрь 1987 – Июнь 1993 гг.
  • Отделение неотложной хирургии, Городская больница № 2 (Россия, Владивосток), интернатура - «Хирургия», Август 1993 – Июнь 1994 гг.
  • ДВФУ, школа биомедицины, кафедра экспериментальной хирургии, заочная аспирантура по хирургии (Научный руководитель – ДМН Усов В.В.) Тема. «Использование эквивалентов кожи в лечении ран», с сентября 2012 г. по настоящее время
Курсы повышения квалификации
  • Владивостокский Государственный Медицинский Институт (ВГМУ) (Россия, Владивосток), СЦ – «Актуальные вопросы хирургии», Февраль 1999 – Апрель 1999 гг.
  • Владивостокский Государственный Медицинский Институт (ВГМУ) (Россия, Владивосток), СЦ – «Актуальные вопросы колопроктологии», Март 2000 – Апрель 2000 гг.
  • Военно-медицинская академия им. Кирова (Россия, Санкт-Петербург), СЦ – «Хирургия ожогов, общая хирургия», Октябрь 2003 – Ноябрь 2003 гг.
Участие в ассоциациях
  • Всероссийское Общество комбустиологов «Мир без ожогов», с 2008 г. по настоящее время
  • Российское Общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, с 2011 г. по настоящее время
  • EWMA (Европейское Общество по лечению ран), с 2012 г. по настоящее время.
Опыт работы
  • Хирург, отделение гнойной хирургии, Городская больница № 1 (Россия, Владивосток), Июль 1994 – Август 2000 гг.
  • Хирург, ожоговое отделение, ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, с сентября 2000 г. по 2015 г.
  • Хирург, травматолог-ортопед, ортопедический салон "Ортолюкс", с 2015 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Ортолюкс
ул. Приходько, 15
Консультация детей
Травматолог-ортопед
По запросу
