Митряшов Константин Владимирович

Владею экстренными операциями в объеме хирурга общего профиля (лапаратомия, аппендектомия, грыжесечение, вскрытие абсцессов), все виды кожных пластик на различных анатомических областях тела, баллонную дерматензию, эквиваленты кожи, устанавливаю имплантаты. 12 опубликованных в медицинских журналах научных статей, из них две в иностранных журналах. Специализация - ожоги, язвенные поражения кожи, последствия операций, травм и ожогов, устранение косметических дефектов.