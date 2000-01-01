Митряшов Константин Владимирович
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Владею экстренными операциями в объеме хирурга общего профиля (лапаратомия, аппендектомия, грыжесечение, вскрытие абсцессов), все виды кожных пластик на различных анатомических областях тела, баллонную дерматензию, эквиваленты кожи, устанавливаю имплантаты. 12 опубликованных в медицинских журналах научных статей, из них две в иностранных журналах. Специализация - ожоги, язвенные поражения кожи, последствия операций, травм и ожогов, устранение косметических дефектов.
