  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Митрякова Ирина Валерьевна
Митрякова Ирина Валерьевна
6.0
0

Митрякова Ирина Валерьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 13 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Парус
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
2200 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
2200 р
Парус
ул. Военное шоссе, 27
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
2200 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
2200 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи