Митрушичева Анна Александровна

6.0
0

Психолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГУЭС, Психолог, 2007 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Дети Радуги
ул. Никифорова, 55А
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
0 отзывов

