
Митрушичева Анна Александровна
Митрушичева Анна Александровна
Психолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
Работает по направлениям: семейная системная психология, телесно-ориентированная психология, арт-психология. Проводит консультации с детьми и родителями.
Информация о враче
Образование
ВГУЭС, Психолог, 2007 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дети Радуги
ул. Никифорова, 55А
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
Запись по телефону
