Митрофанова Ольга Александровна
6.3
1

Митрофанова Ольга Александровна

Логопед, Дефектолог
Стаж 22 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
Дефектолог
По запросу
1 отзыв

