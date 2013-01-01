Врачи
Митрофанова Нина Ивановна
7.2
7
Митрофанова Нина Ивановна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
