Митрофанова Нина Ивановна
7.2
7

Митрофанова Нина Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
7 отзывов

