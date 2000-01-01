Врачи
Митина Светлана Анатольевна
6.0
0
Митина Светлана Анатольевна
Рентгенолаборант
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2000 г. окончания
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Сестринское дело в педиатрии", 2012 г.
Специализация "Рентгенология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Рентгенолаборант
По запросу
