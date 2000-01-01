  1. Главная
Митина Светлана Анатольевна
6.0
0

Рентгенолаборант
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2000 г. окончания
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело в педиатрии", 2012 г.
  • Специализация "Рентгенология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
По запросу
