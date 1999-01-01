  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мищенко Екатерина Петровна
Мищенко Екатерина Петровна
6.0
0

Мищенко Екатерина Петровна

Кардиохирург, Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, "Лечебное дело", 2000 г.
  • Ординатура по клинической хирургии на кафедре факультетской хирургии, эндоскопии
  • Первичная переподготовка по специальности сердечно-сосудистая хирургия, 2004 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Обучение в по общей хирургии, эндоскопии, г. Ниигата, Япония, 1999 г.
  • Повышение квалификации "Избранные вопросы детской хирургии и неотложной помощи", ВГМУ, 2002 г.
  • Тематическое усовершенствование "Лечение, диагностика, МСЭ при проф. заболеваниях", 2004 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов
  • Член Российского общества хирургов
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи