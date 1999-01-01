Мищенко Екатерина Петровна
Стаж не указан / Врач первой категории
Цель как специалиста: Использование новых технологий диагностики и малоинвазивных методов лечения в хирургии, различные вмешательства в хирургии аорты и магистральных сосудов, лечение пациентов с заболеваниями артерий и вен н\к, склеротерапия, миниинвазивное удаление варикознорасширенных вен н\к
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Загрузка комментариев...