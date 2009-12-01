Мищенко Андрей Геннадьевич

Стажировка в Харбинском медицинском университете, 04.1989 – 05.1989 гг.

Специализация по рефлексотерапии, ФУВ ХГМИ, 03.1992 – 04.1992 гг.

Выездной цикл Харбинского института традиционной медицины «Рефлексотерапия», г. Хабаровск, 02.1995 – 04.1995 гг.