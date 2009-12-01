Мищенко Андрей Геннадьевич
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Почетная грамота от руководства Магаданской областной больницы 2006г., почетная грамота от департамента здравоохранения Магаданской области 2009г., благодарственное письмо от губернатора Магаданской области 2012 г.
Опыт работы: Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, мануальный терапевт, с 21.01.2017 по настоящее время.
Адреса и стоимость приёма
ул. Маковского, 53А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
