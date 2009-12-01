Мищенко Андрей Геннадьевич

  1. Главная
7.4
16

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный медицинский институт, лечебный факультет, 1982 – 1989 гг.
  • Интернатура по неврологии, ККБ №1 г. Хабаровска, 09.1989 – 06.1990 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка в Харбинском медицинском университете, 04.1989 – 05.1989 гг.
  • Специализация по рефлексотерапии, ФУВ ХГМИ, 03.1992 – 04.1992 гг.
  • Выездной цикл Харбинского института традиционной медицины «Рефлексотерапия», г. Хабаровск, 02.1995 – 04.1995 гг.
Еще 16
Участие в ассоциациях
  • Регулярное посещение неврологического общества, общества рефлексотерапевтов, мануальных терапевтов.
Опыт работы
  • Врач – интерн неврологического отделения, хабаровская краевая клиническая больница, 08.1989 – 07.1990 гг.
  • Врач-невролог, областная больница г. Биробиджан
  • Лаборатория мед. информатики, г. Хабаровск, участие в создании компьютерного атласа по рефлексотерапии
Еще 8
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Маковского, 53А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
