  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Миротворцева Анна Юрьевна
Миротворцева Анна Юрьевна
6.1
2

Миротворцева Анна Юрьевна

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Врач-лечебник, 1978 г. окончания
  • Клиническая ординатура: Внутренние болезни
  • Аспирантура: Пульмонология
Курсы повышения квалификации
  • Эндоскопия пищеварительной системы (современные методы и технологии), г. Москва
  • Гастроэнтерология, г. Москва
  • Гастроэнтерология, эндоскопия, г. Благовещенск
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Член Российской Гастроэнтерологической ассоциации
  • Член Российского эндоскопического общества
  • Член Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи