Миротворцева Анна Юрьевна
6.1
2
Миротворцева Анна Юрьевна
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Врач-лечебник, 1978 г. окончания
Клиническая ординатура: Внутренние болезни
Аспирантура: Пульмонология
Курсы повышения квалификации
Эндоскопия пищеварительной системы (современные методы и технологии), г. Москва
Гастроэнтерология, г. Москва
Гастроэнтерология, эндоскопия, г. Благовещенск
Гастроэнтерология, гепатология, Япония
Эндоскопия в гастроэнтерологии, Япония
Профилактика, ранняя диагностика и лечение осложнений эндоскопических исследований и вмешательств, г. Москва
Профилактика, диагностика и лечение новообразований толстой кишки, г. Москва
Неотложная онкопроктология, проблемы и пути решения, г. Санкт-Петербург
Бронхологические методы диагностики и лечения заболеваний легких, г. Санкт-Петербург
Паллиативная медицинская помощь онкологическим больным, г. Владивосток
Актуальные вопросы эндоскопии, г. Санкт-Петербург
Эндоскопия в диагностике и лечении заболеваний панкреато-билиарной зоны и кишечника
Еще 9
Участие в ассоциациях
Член Российской Гастроэнтерологической ассоциации
Член Российского эндоскопического общества
Член Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
2 отзыва
