Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мирошниченко Татьяна Николевна
6.0
0
Мирошниченко Татьяна Николевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Офтальмология", 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-офтальмолог, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Николаенко
Галина Анатольевна
Окулист (офтальмолог)
6.8
0
Записаться
Арсентьева
Галина Михайловна
Окулист (офтальмолог)
,
Оптометрист
6.0
0
Записаться
Кудрявцева
Софья Сергеевна
Окулист (офтальмолог)
7.7
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...