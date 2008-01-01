  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мирошниченко Татьяна Николевна
Мирошниченко Татьяна Николевна
6.0
0

Мирошниченко Татьяна Николевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Офтальмология", 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи