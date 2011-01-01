Врачи
Мирошниченко Сергей Владимирович
5.7
1
Мирошниченко Сергей Владимирович
Лор (оториноларинголог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Отоларингология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
1 отзыв
