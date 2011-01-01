  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мирошниченко Сергей Владимирович
Мирошниченко Сергей Владимирович
5.7
1

Мирошниченко Сергей Владимирович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Отоларингология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи