Мирошниченко Ольга Викторовна
Мирошниченко Ольга Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 41 год
Информация о враче
Образование
  • Томский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт, врача – переводчика английского языка, 1981 г. окончания
  • Клиническая ординатура при Томском государственном медицинском институте, 1981 г. - 1983 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Микрохирургия глаза», Уральский институт усовершенствования врачей, 1988 г.
  • Цикл «Современные методы диагностики и лечения аллергических и вирусных заболеваний органа зрения», МНИИГБ им. Гельмгольца, 1990 г.
  • «Рефлексотерапия», Владивостокский мединститут ФУВ, 1993 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
