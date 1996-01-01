Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мирошниченко Ольга Викторовна
6.0
5
Мирошниченко Ольга Викторовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 41 год
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Томский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт, врача – переводчика английского языка, 1981 г. окончания
Клиническая ординатура при Томском государственном медицинском институте, 1981 г. - 1983 г.
Курсы повышения квалификации
ТУ «Микрохирургия глаза», Уральский институт усовершенствования врачей, 1988 г.
Цикл «Современные методы диагностики и лечения аллергических и вирусных заболеваний органа зрения», МНИИГБ им. Гельмгольца, 1990 г.
«Рефлексотерапия», Владивостокский мединститут ФУВ, 1993 г.
«Нейроофтальмология», Сибирский медицинский университет, 1996 г.
ТУ «Контактная коррекция зрения», ВГМУ, 1998 г.
СЦ «Актуальные вопросы офтальмологии», ВГМУ, 2001 г.
ТУ «Основы педагогики высшей школы», ВГМУ, 2005 г.
ТУ «Применение материала «Аллоплант» при глазной патологии», Москва, 2005 г.
СЦ «Офтальмология», Московский государственный медико-стоматологический университет, 2006 г.
ТУ «Рациональное использование антимикробных лекарственных средств», ВГМУ, 2010 г.
ТУ «Современные педагогические технологии», ВГМУ, 2011 г.
ОУ «Актуальные вопросы офтальмологии», ГБОУ ВПО ВГМУ, 2011 г.
ТУ «Профпатология у рабочих вредных профессий», ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2014 г.
Еще 10
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Юричева
Светлана Васильевна
Окулист (офтальмолог)
6.2
4
Записаться
Шрамко
Наталия Геннадьевна
Окулист (офтальмолог)
6.0
2
Записаться
Николаенко
Галина Анатольевна
Окулист (офтальмолог)
6.8
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...