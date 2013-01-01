  1. Главная
Мирошниченко Елена Ивановна
Мирошниченко Елена Ивановна

Зав. отделением, Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат " Эпидемиология", 2013 г.
Опыт работы
  • Заведующий отделом эпидемиологического надзора, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
  • Врач-эпидемиолог, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
